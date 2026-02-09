РЕКЛАМА
Реставратор из Петербурга восстановил утраченные элементы карельского барельефа
Сегодня 09:43 Культура
Поделиться

Барельеф из поселка Рауталахти обретет новую жизнь. Реставратор из северной столицы завершает восстанавливать рельефную скульптуру.

фото: © Сохраним панно «Калевала» в городе Питкяранта / VK

В конце мая прошлого года активисты из Питкяранты, спасающие мозаичное панно на местном Доме культуры, взялись еще за один объект — барельеф из Рауталахти. Он мог оказаться на свалке. Две Натальи — Кузьмина и Анищенко — решили спасти скульптуру.

— Мы демонтировали барельеф Ладожский в поселке Рауталахти, вообще не имея четкого плана по дальнейшим действиям. Но у нас было большое желание его сохранить, как элемент ушедшего времени, культуры и вообще памяти, - говорят активисты.

Они нашли мецената, который взял на себя финансовую нагрузку. Это уроженец Рауталахти. Сейчас он живет в городе на Неве, но захотел помочь родной деревне. С поддержкой коллег из фонда «Внимание», определились с реставратором, который взялся восстановить барельеф. И вот, спустя 9 месяцев — работы фактически завершены.

— Можно сравнить с рождением ребенка, мы завершили второй этап — восстановили все утраченные элементы. Этот результат говорит о том, что мы реально можем делать то, что кажется невозможным, — поделились авторы идеи по спасению барельефа.

Осталось последнее — покрыть барельеф глазурью.

Напомним, рельефная скульптура сделана из шамота, это огнеупорная глина. Сам барельеф состоит из фрагментов, он сборный. Он располагался на Доме культуры. Сейчас здание снесено. Поэтому вопрос, где разместить рельефную скульптуру, еще решается. Но точно — в Рауталахти. 

Добавим, общественницы занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. 

Обсудить (0) в ленту
