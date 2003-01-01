Реставраторы из Эрмитажа поделятся с карельскими коллегами секретами восстановления икон и тканей

Эксперты из Санкт-Петербурга проведут мастер-классы по реставрации раритетных изделий.

Реставраторы Государственного Эрмитажа проведут для карельских коллег серию мастер-классов, на которых расскажут о тонкостях работы со старинными иконами и тканями. Об этом сообщила директор Музея изобразительных искусств Карелии Варвара Лебедева на пресс-конференции, посвящённой открытию программы «Дни Эрмитажа» в Петрозаводске.

— Это будут специалисты по реставрации икон, то есть темперной живописи, а также ткани. К нам присоединятся коллеги из других организаций — Музея-заповедника «Кижи» и Национального музея, — отметила она.

Кроме того, в столице Карелии стартует новый проект — «Эрмитажная школа коммуникации», на которой петербургские эксперты поделятся своим опытом с работниками республиканских пресс-служб, а также PR-отделов музеев и других учреждений культуры.

— Мы попробуем рассказать о том, как музеи в наши сложные времена работают с прессой, соцсетями и с искусственным интеллектом. Надеемся, что петрозаводским коллегам это будет интересно, — поделился с журналистами начальник Историко-информационной службы Государственного Эрмитажа Иван Корнеев.

Ранее мы рассказывали, что в Музее ИЗО Карелии открылась выставка «Сделано Петром», центральным экспонатом которой стала люстра-паникадило, изготовленная российским императором Петром Великим в марте 1724 года во время визита в Марциальные воды.

Напомним, «Дни Эрмитажа» (0+) — масштабная культурная программа, которая реализуется в Петрозаводске впервые. Жители и гости города смогут насладиться произведениями искусства первой четверти XVIII века из эрмитажной Галереи Петра I, посетить лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия. События развернутся сразу на трёх площадках карельской столицы — в главном здании Музея ИЗО, музейном фондохранилище и пространстве «Арт-Проспект». Вход для граждан бесплатный.