Реставраторы Преображенской церкви на Кижах в Карелии удостоены премии правительства РФ (ФОТО)

Лауреатами правительственной премии стали сотрудники музея-заповедника Андрей Ковальчук, Игорь Гашков и Алексей Чусов.

Премия правительства России в области культуры 2022 года присуждена реставрации церкви Преображения Господня Кижского погоста, сообщили в музее-заповеднике.



Лауреатами премии стали сотрудники музея — реставратор высшей категории Андрей Ковальчук и художник-реставратор Игорь Гашков, а также директор архитектурно-реставрационного центра «Заонежье», реставратор высшей категории Алексей Чусов.



Андрей Ковальчук и Алексей Чусов руководили реставрацией сруба самого большого и сложного традиционного деревянного сооружения в мире, лично принимая участие в работах.



Также Ковальчук является автором методики «лечения» бревен, которая позволила сохранить значительную часть исторического материала памятника.



Игорь Гашков возглавлял реставрацию икон и золоченой резной рамы иконостаса церкви.



Напомним, 22-главая Церковь Преображения Господня на острове Кижи содержит около трех тысяч бревен (некоторые — более 15 метров длиной), общей длиной свыше 10 километров.



На покрытие главок церкви потребовалось более 35 тысяч лемешин — осиновых черепичек, каждая из которых была изготовлена вручную по древней технологии при помощи плотницкого топора. Одновременно была выполнена реставрация золоченого резного иконостаса, в состав которого входят более 100 подлинных икон северного письма XVII — XIX веков.

















