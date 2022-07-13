890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
15.07.2022 09:54
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55

Реставраторы приступили к работе по восстановлению сгоревшей Успенской церкви

Новости. Культура
11:42, 20 Июля 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Московские и владимирские реставраторы начали работы по восстановлению сгоревшей в 2018 году Успенской церкви в Кондопоге.

Работы выполнит ООО «Интехстрой» из Владимира. Научное руководство и авторский надзор будут осуществлять специалисты Центральных научно-реставрационных проектных мастерских из Москвы. Об этом сообщили в правительстве республики.

В этом году реставраторам предстоит демонтировать защитное укрытие, полностью разобрать остатки исторических конструкций и выполнить работы по устройству фундамента. Исторические бревна будут вывезены на специально подготовленную площадку для детального изучения – несмотря на полученные повреждения, они все еще содержат уникальную информацию.

Пока реставраторы занимаются подготовкой площадки – выкосом травы, сносом сорного кустарника, обустройством строительного городка, решением других организационных вопросов.

Перед началом работ реставраторы получили напутствие от священника кондопожского прихода Рождества Пресвятой Богородицы о. Сергия, который 18 июля отслужил на площадке молебен.

Средства на разработку научно-проектной документации и на восстановление церкви выделены из федерального бюджета в рамках госпрограммы Российской Федерации «Развитие культуры» по предложению правительства Карелии. Генеральный подрядчик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» – был определен Министерством культуры РФ. Минкульт России выступил и заказчиком работ, все расчеты осуществляются непосредственно с исполнителем, минуя бюджет Карелии. На восстановление памятника деревянной архитектуры XVIII столетия из федерального бюджета выделено свыше 131 миллиона рублей.

Успенская церковь в Кондопоге является объектом культурного наследия федерального значения и находится в собственности Российской Федерации. Уникальный памятник деревянного зодчества пострадал от пожара в августе 2018 года. 

По версии следствия, 10 августа тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Здание церкви, а также находившееся в ней имущество было уничтожено огнем.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Ранее известный реставратор Карелии заявил о бессмысленности восстановления сгоревшей Успенской церкви.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
16.07.2022, 20:50
Кровь обнаружена в квартире исчезнувшей в Петрозаводске девушки
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)
18.07.2022, 12:46
Молчание для ягнят
16.07.2022, 21:18
Сосед пропавшей в Петрозаводске девушки может оказаться подозреваемым в ее убийстве (ВИДЕО)

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
Еще несколько лет назад для среднестатистического горожанина покупка квартиры в таком доме так бы и осталась мечтой.
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
Карелия уже не та. Просветительский проект помогает узнать родной край
15.07.2022 14:59
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.