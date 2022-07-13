Реставраторы приступили к работе по восстановлению сгоревшей Успенской церкви

Московские и владимирские реставраторы начали работы по восстановлению сгоревшей в 2018 году Успенской церкви в Кондопоге.

Работы выполнит ООО «Интехстрой» из Владимира. Научное руководство и авторский надзор будут осуществлять специалисты Центральных научно-реставрационных проектных мастерских из Москвы. Об этом сообщили в правительстве республики.

В этом году реставраторам предстоит демонтировать защитное укрытие, полностью разобрать остатки исторических конструкций и выполнить работы по устройству фундамента. Исторические бревна будут вывезены на специально подготовленную площадку для детального изучения – несмотря на полученные повреждения, они все еще содержат уникальную информацию.

Пока реставраторы занимаются подготовкой площадки – выкосом травы, сносом сорного кустарника, обустройством строительного городка, решением других организационных вопросов.

Перед началом работ реставраторы получили напутствие от священника кондопожского прихода Рождества Пресвятой Богородицы о. Сергия, который 18 июля отслужил на площадке молебен.

Средства на разработку научно-проектной документации и на восстановление церкви выделены из федерального бюджета в рамках госпрограммы Российской Федерации «Развитие культуры» по предложению правительства Карелии. Генеральный подрядчик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» – был определен Министерством культуры РФ. Минкульт России выступил и заказчиком работ, все расчеты осуществляются непосредственно с исполнителем, минуя бюджет Карелии. На восстановление памятника деревянной архитектуры XVIII столетия из федерального бюджета выделено свыше 131 миллиона рублей.

Успенская церковь в Кондопоге является объектом культурного наследия федерального значения и находится в собственности Российской Федерации. Уникальный памятник деревянного зодчества пострадал от пожара в августе 2018 года.

По версии следствия, 10 августа тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Здание церкви, а также находившееся в ней имущество было уничтожено огнем.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Ранее известный реставратор Карелии заявил о бессмысленности восстановления сгоревшей Успенской церкви.