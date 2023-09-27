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Реставраторы возвели первый этаж Дома Захаровых на новом месте в Петрозаводске

Новости. Общество
12:57, 28 Сентября 2023

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Работы на улице Федосовой должны закончить до конца этого года.

Как на своей странице в соцсвети рассказала руководитель карельского управления по охране объектов культурного наследия Виктория Гуртова, продолжаются работы по восстановлению деревянного Дома Захаровых.

Это объект культурного наследия регионального значения. Ранее дом располагался по адресу Свердлова, 30. Этой зимой его перенесли в кварталы исторической застройки Петрозаводска на улице Федосовой.

«Завершены работы по восстановлению первого этажа, — написала Гуртова. — По информации собственника, сборка сруба на подготовленном фундаменте на улице Федосовой должна быть завершена до конца 2023 года».





Напомним, на освободившемся на Свердлова земельном участке собственник собирается построить административное здание.

Дом Захаровых - двухэтажный деревянный особняк, построенный в конце XIX века. 

О том, как один жилец старого дома отсрочил строительство читайте в материале «Столицы на Онего». 

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