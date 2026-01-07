Реставрация барельефа для поселка в Приладожье завершена на 75%

Петербургский реставратор продолжает работу над рельефной скульптурой из поселка Рауталахти.

Барельеф «Ладожский» из поселка Рауталахти восстанавливают в мастерской в Санкт-Петербурге.

— Выполнено 75% реставрации. Это и правда много. Однако процесс идет не без трудностей, если внимательно посмотреть, то можно заметить, что буква «Л» немного «отлетела» и межбуквенное расстояние надо уменьшить. Уже исправляем и корректируем этот момент. Тем не менее, общий прогресс радует глаз, и совсем скоро сможем увидеть обновленный барельеф во всей красе.Огромная благодарность нашему анонимному благодетелю, человеку с большим сердцем и доброй душой, благодаря которому проект успешно движется вперед, — рассказали в паблике «Сохраним панно «Калевала» в городе Питкяранта» в ВК.Напомним, барельеф оказался под угрозой из-за ремонта Дома культуры, на котором он располагался. Активисты Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко, спасающие мозаичное панно в Питкяранте, решили взять в работу и его. Они обратились в администрацию района, и та дала добро на реставрацию скульптуры.

— Во-первых, это очень хорошая художественная работа и ее хорошо бы сохранить. Во-вторых, нам для получения президентского гранта на реставрацию мозаичного панно нужен опыт в подобных работах (по проведению реставрации и в целом сохранения предметов культуры). И мы решили, что этот барельеф может стать нашим первым опытом, почему бы и не попробовать, — поделились планами с нашим изданием девушки.

Напомним, рельефная скульптура сделана из шамота, это огнеупорная глина. Сам барельеф состоит из фрагментов, он сборный. Оплатил работы по реставрации уроженец Рауталахти. Сейчас он живет в городе на Неве, но хочет помочь родной деревне.

Добавим, Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются также спасением мозаичного панно в Питкяранте.