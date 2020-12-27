Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Россыпнов пообещал написать заявления в правоохранительные органы на своих подчиненных 5
27.12.2020 16:42
Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам обслуживать посетителей по ночам на верандах и в павильонах 8
27.12.2020 13:54
Стало известно, как будут ходить автобусы по Карелии 31 декабря и в первые дни нового года 1
27.12.2020 13:16
Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус 1
Сегодня 10:18
Число проводимых тестов на коронавирус резко сократилось в Карелии 6
Сегодня 09:57
В России более миллиона пенсионеров задолжали по кредитам 3
27.12.2020 20:40
Водитель, устроивший лобовое столкновение в Петрозаводске, был пьян и никогда не получал прав (ФОТО, ВИДЕО)
27.12.2020 15:19

Рестобар BBQ Park приготовил для своих гостей множество разных сюрпризов в будни и праздники

Новости. Экономика
11:15, 28 Декабря 2020
фото: © Рестобар BBQ Park Петрозаводск
Загрузка...

Новый год – важный праздник для всех без исключения.

Но для рестобара BBQ Park этот Новый год особенно замечателен. Ведь для BBQ Park это первый Новый год! И отменить его ну совершенно невозможно!

Команда BBQ Park поздравляет всех с наступающим Новым годом, и это – не просто приятные слова. Поздравление, по мнению BBQ Park, должно быть вполне материальным и осязаемым. И, конечно же, вкусным! Так что BBQ Park не просто желает вам уютного и веселого начала года, но и готов самостоятельно сделать его таким для своих гостей.

Именно поэтому команда BBQ Park приготовила для своих гостей множество разных сюрпризов. Так что настоятельно рекомендуем не пропустить самое интересное.

Каждый вечер в эти праздничные дни группа At the moment dance радует гостей супер-хитами в живом исполнении. Музыканты группы не только поют и танцуют (помните, мы говорили про сюрпризы?), но и сами ведут шоу-программу. И, конечно же, привлекают к участию зрителей, так что у каждого есть шанс стать настоящей звездой сцены.

Не менее важная часть праздника – новогодний стол. За это отвечает профессиональная команда поваров и официантов ресторана, и тут тоже не обойдется без сюрпризов. Собственная коптильня рестобара BBQ Park позволяет удивлять телячьими и свиными ребрышками, а еще нежнейшим брискетом. Одним словом, гурманы будут довольны. Да, чуть не забыли предупредить: порции рассчитаны на добросовестных едоков. Главная проблема тут – оставить место для десерта. Потому что какой же праздник без сладкого?

Еще одна важная грань праздника (и особенно Нового года) – та, за которую отвечают бармены. Тут мы не будем полностью раскрывать интригу, скажем лишь, что барменам тоже есть чем поразить гостей.

Заказать столик рекомендуем заранее – к сожалению, в этом году BBQ Park может пригласить совсем немного гостей. А если вы решили праздновать дома, BBQ Park с удовольствием привезет праздник “под ключ” к вам домой или на дачу. Для заказа на дом мы разработали специальное меню, в котором много новых интересных блюд. Телефон для заказа праздника – 220-320.

Все новости "ВВQ Park" и меню можно посмотреть в ВК: vk.com/bbqparkptz и в Instagram: bbqparkptz.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Аналитика

25.12.2020 13:00
Обществоведение
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
В четверг, 24 декабря состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие - в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо".
Почта России  – стратегический партнер для организаций Карелии 3
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 11
25.12.2020 12:50
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 8
24.12.2020 09:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В Кинелахте и Савиново тоже живут люди
Сегодня 11:25
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»