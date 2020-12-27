Рестобар BBQ Park приготовил для своих гостей множество разных сюрпризов в будни и праздники

Новый год – важный праздник для всех без исключения.

Но для рестобара BBQ Park этот Новый год особенно замечателен. Ведь для BBQ Park это первый Новый год! И отменить его ну совершенно невозможно!

Команда BBQ Park поздравляет всех с наступающим Новым годом, и это – не просто приятные слова. Поздравление, по мнению BBQ Park, должно быть вполне материальным и осязаемым. И, конечно же, вкусным! Так что BBQ Park не просто желает вам уютного и веселого начала года, но и готов самостоятельно сделать его таким для своих гостей.

Именно поэтому команда BBQ Park приготовила для своих гостей множество разных сюрпризов. Так что настоятельно рекомендуем не пропустить самое интересное.

Каждый вечер в эти праздничные дни группа At the moment dance радует гостей супер-хитами в живом исполнении. Музыканты группы не только поют и танцуют (помните, мы говорили про сюрпризы?), но и сами ведут шоу-программу. И, конечно же, привлекают к участию зрителей, так что у каждого есть шанс стать настоящей звездой сцены.

Не менее важная часть праздника – новогодний стол. За это отвечает профессиональная команда поваров и официантов ресторана, и тут тоже не обойдется без сюрпризов. Собственная коптильня рестобара BBQ Park позволяет удивлять телячьими и свиными ребрышками, а еще нежнейшим брискетом. Одним словом, гурманы будут довольны. Да, чуть не забыли предупредить: порции рассчитаны на добросовестных едоков. Главная проблема тут – оставить место для десерта. Потому что какой же праздник без сладкого?

Еще одна важная грань праздника (и особенно Нового года) – та, за которую отвечают бармены. Тут мы не будем полностью раскрывать интригу, скажем лишь, что барменам тоже есть чем поразить гостей.

Заказать столик рекомендуем заранее – к сожалению, в этом году BBQ Park может пригласить совсем немного гостей. А если вы решили праздновать дома, BBQ Park с удовольствием привезет праздник “под ключ” к вам домой или на дачу. Для заказа на дом мы разработали специальное меню, в котором много новых интересных блюд. Телефон для заказа праздника – 220-320.

Все новости "ВВQ Park" и меню можно посмотреть в ВК: vk.com/bbqparkptz и в Instagram: bbqparkptz.

На правах рекламы