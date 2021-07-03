Реклама
Прислать новость
Ветер унес страшный новый остановочный комплекс в Петрозаводске 8
03.07.2021 18:34
Фермеры Карелии угостили клубникой лидера группы «Руки вверх» 1
03.07.2021 13:32
В районе Карелии 53 гектара полей засадили клубникой (ВИДЕО) 3
03.07.2021 16:37
Стало известно, кто пойдет на выборы в Заксобрание Карелии от КПРФ 8
03.07.2021 16:24

Ресторатор Петрозаводска предложил главе Карелии проводить деловые ужины без галстуков

Новости. Общество
11:50, 04 Июля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Известный карельский предприниматель Александр Лукьянов прокомментировал деловой обед Артура Парфенчикова, приготовившего для столичных бизнесменов чебуреки из лосятины.

«Удачи Вам! Всё думаю срастётся! Инвестиции в регион нужны. А вообще есть предложение, чтобы нас, местных, не сильно крупных, тоже покормили чебуреками! Именно своими. Пора ввести такую традицию. Деловой ужин с Губернатором без галстуков. Я шучу, конечно. А то налипнет ходоков - просителей скользких», - прокомментировал предприниматель пост главы республики в соцсети.

Напомним, на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал пост, сообщив, что в субботу, у него запланирована важная встреча с крупными бизнесменами, поэтому он решил подготовиться к ней по-особенному - приготовил чебуреки из лосятины.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-04 12:02:40
Трактирщик отметился. Сейчас продавец китайских штанов выпрется.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 13
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»