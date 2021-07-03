Ресторатор Петрозаводска предложил главе Карелии проводить деловые ужины без галстуков

Известный карельский предприниматель Александр Лукьянов прокомментировал деловой обед Артура Парфенчикова, приготовившего для столичных бизнесменов чебуреки из лосятины.

«Удачи Вам! Всё думаю срастётся! Инвестиции в регион нужны. А вообще есть предложение, чтобы нас, местных, не сильно крупных, тоже покормили чебуреками! Именно своими. Пора ввести такую традицию. Деловой ужин с Губернатором без галстуков. Я шучу, конечно. А то налипнет ходоков - просителей скользких», - прокомментировал предприниматель пост главы республики в соцсети.

Напомним, на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал пост, сообщив, что в субботу, у него запланирована важная встреча с крупными бизнесменами, поэтому он решил подготовиться к ней по-особенному - приготовил чебуреки из лосятины.