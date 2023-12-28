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Троим жителям Петрозаводска сделан перерасчет за горячее водоснабжение на сумму более 26 000 рублей

Новости. Экономика
13:06, 29 Декабря 2023
фото: © Михаил Терещенко / Известия

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Из-за технической ошибки в программном обеспечении не были учтены показания индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения.

В Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору поступили три обращения от жителей Петрозаводска.

Несмотря на то, что все они проживали в многоквартирных домах в различных районах города, проблема у них оказалась общей. При расчете платы за горячее водоснабжение в период с августа по октябрь 2023 года ресурсоснабжающая организация не учитывала переданные ими показания приборов учета, а производила начисления по нормативу.

В ходе рассмотрения обращений специалисты Госкомитета направили в ресурсоснабжающую компанию запросы о предоставлении сведений, касающихся передачи потребителями показаний индивидуальных приборов учета, а также начисления платы за горячее водоснабжение по указанным адресам.

По информации, которая поступила в надзорное ведомство от ПАО «ТГК-1», которое является исполнителем коммунальной услуги по отоплению, показания индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения в   указанные периоды потребителями передавались, но не были учтены при расчете платы за коммунальную услугу в связи с технической ошибкой в программном обеспечении. Поэтому начисление платы за горячее водоснабжение осуществлялось исходя из норматива потребления коммунальной услуги.

Также в ответе организации отмечено, что заявителям произведен перерасчет (снятие) платы за горячее водоснабжение за период август — октябрь 2023 года с учетом переданных ими данных приборов учета, что отражено в соответствующих платежных документах. Суммы перерасчета для каждого из заявителей составили соответственно 2727 рублей, 5522 рубля и 18022 рубля. Таким образом, нарушения при начислении платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению устранены.

Кроме того, руководство компании сообщило в Госкомитет, что специалисты ресурсоснабжающей организации предпринимают все необходимые меры для исключения аналогичных ситуаций в дальнейшем.

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