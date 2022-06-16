890x80
Реклама
Как развить креативное мышление?
16.06.2022 11:25
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Скончался создатель Кижской регаты в Карелии
21.06.2022 14:47

Ретропоезд до горного парка Карелии стал одним из самых желанных туристических поездов России

Новости. Общество
09:22, 22 Июня 2022
фото: © ОАО «РЖД»

Новости партнеров

«Рускеальский экспресс» вошел в топ-3 популярных поездов для путешествий по стране.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, на каком туристическом поезде они бы поехали в путешествие. По данным сервиса, в тройку самых желанных туристических поездов в России вошли «Байкальский экспресс» (35%), «Жемчужина Кавказа» (21%) и «Рускеальский экспресс» (14%).

«Байкальский экспресс» совершает увлекательный круиз на озеро Байкал из Иркутска и Улан-Удэ. Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» — это уникальное круизное путешествие на юг России. За одну поездку можно увидеть побережье Каспийского моря, чистейшие изумрудные реки с водопадами, захватывающие дух горные пейзажи, Нихалойские водопады, мечеть «Сердце Чечни» — самую большую в Европе, гору Эльбрус — самую высокую вершину Европы, один из старейших городов России Дербент с его величественной цитаделью Нарын-Кала. «Рускеальский экспресс» — ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий между Сортавалой и горным парком «Рускеала» в Карелии.

В список желанных туристических поездов вошли также «Сочи», «В Сибирь», «Сказы Поволжья», «Серебряный маршрут».

Ранее сообщалось, Карелия может войти в туристический маршрут «Императорское кольцо».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2022, 09:00
Появились разъяснения, как получить часть пенсии раньше наступления пенсионного возраста
20.06.2022, 13:50
Девочка погибла на базе отдыха для трудных подростков в Карелии
21.06.2022, 11:52
Россия сохраняет ограничения на въезд в Финляндию
16.06.2022, 09:36
Новый завод построят под Петрозаводском
18.06.2022, 17:59
Автомобиль насмерть сбил 45-летнего мужчину на оживленной дороге в Петрозаводске
20.06.2022, 11:06
Организаторы празднования Дня города в Петрозаводске допускают отмену ряда мероприятий из-за погоды

Аналитика

21.06.2022 13:00
Обществоведение
Успешный старт: в Петрозаводске благоустраивают скверы и парки
До 1 сентября в столице Карелии по программе «Комфортная городская среда» благоустроят семь общественных территорий в пяти районах города.
Итоги экономического форума в Петербурге: самое важное для Карелии
20.06.2022 17:01
«Мы обычные люди среднего достатка»
17.06.2022 09:06
Великое переселение
15.06.2022 16:34
Петрозаводский университет приостановил обмен студентами с «недружественными странами»
15.06.2022 15:39
Вся аналитика

Чтиво

20.06.2022 10:08
Личное мнение
«Половину пенсии трачу на ремонт машины»
Ямы, рытвины, колдобины: так коротко, тремя словами можно охарактеризовать дороги в Пряжинском районе.
Элиссан Шандалович поздравил карельских медицинских работников с профессиональным праздником
17.06.2022 15:09
Не время экономить
08.06.2022 11:33
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.