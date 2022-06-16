Ретропоезд до горного парка Карелии стал одним из самых желанных туристических поездов России

«Рускеальский экспресс» вошел в топ-3 популярных поездов для путешествий по стране.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, на каком туристическом поезде они бы поехали в путешествие. По данным сервиса, в тройку самых желанных туристических поездов в России вошли «Байкальский экспресс» (35%), «Жемчужина Кавказа» (21%) и «Рускеальский экспресс» (14%).

«Байкальский экспресс» совершает увлекательный круиз на озеро Байкал из Иркутска и Улан-Удэ. Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» — это уникальное круизное путешествие на юг России. За одну поездку можно увидеть побережье Каспийского моря, чистейшие изумрудные реки с водопадами, захватывающие дух горные пейзажи, Нихалойские водопады, мечеть «Сердце Чечни» — самую большую в Европе, гору Эльбрус — самую высокую вершину Европы, один из старейших городов России Дербент с его величественной цитаделью Нарын-Кала. «Рускеальский экспресс» — ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий между Сортавалой и горным парком «Рускеала» в Карелии.

В список желанных туристических поездов вошли также «Сочи», «В Сибирь», «Сказы Поволжья», «Серебряный маршрут».

Ранее сообщалось, Карелия может войти в туристический маршрут «Императорское кольцо».