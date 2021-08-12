Ретропоезд из Финляндии пойдет в Карелию

Первый рейс карельского ретропоезда из Йоэнсуу в Северное Приладожье планируется запустить весной следующего года.

Намерения республиканских властей и руководства ОАО «РЖД» продлить до Йоэнсуу маршрут ретропоезда, курсирующего сейчас между Сортавалой и горным парком «Рускеала», оказались с энтузиазмом встречены в финляндской Карелии.

Ранее сообщалось, что еще в начале июня заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов рассказал журналистам о предложении финскому железнодорожному концерну VR Group продолжить популярный туристический маршрут в Финляндию. По словам Пегова, финские коллеги уже рассмотрели это предложение, и сейчас стороны вплотную начинают «проработку вопроса».

«Мы считаем, что продолжение этого маршрута через границу стало бы естественным шагом, которой бы позволил российским туристам познакомиться с Йоэнсуу, путешествуя по железной дороге. В свою очередь, финские пассажиры смогут посетить Сортавалу и горный парк «Рускеала» на ретро-поезде с паровозной тягой», – цитирует Karjalan Heili директора российского отдела концерна VR Group Викторию Хурри.

Подробнее о ретропоезде и о том, где он останавливается сейчас, читайте здесь.