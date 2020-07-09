Рецидивист из Карелии пополнил "копилку" новыми преступлениями

В Костомукше завершено расследование уголовных дел в отношении двух местных жителей, сообщили в МВД Карелии.
В один из февральских дней двое жителей Костомукши гостили у приятеля в общежитии и распивали спиртное, затем решили пройтись по соседним секциям и поискать ценное имущество.
С общей кухни они вынесли различные продукты и посуду, из душевой похитили стиральный порошок и несколько комплектов постельного белья, а также пылесос. Вернувшись к товарищу, мужчины разложили краденое по пакетам и собрались уходить.
У подъезда их задержали сотрудники полиции.
Выяснилось, что один из обвиняемых причастен еще к двум преступлениям. Так, в конце февраля он украл из магазина две бутылки водки стоимостью более 600 рублей. А месяцем ранее от его действий пострадала женщина. В состоянии опьянения он пришел в квартиру знакомой, избил ее и угрожал убийством. Мужчина уже был судим.
Уголовные дела направлены в прокурору города Костомукши.
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