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Рецидивист из Карелии пополнил "копилку" новыми преступлениями

Новости. Криминал
14:32, 10 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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В Костомукше завершено расследование уголовных дел в отношении двух местных жителей, сообщили в МВД Карелии.

В один из февральских дней двое жителей Костомукши гостили у приятеля в общежитии и распивали спиртное, затем решили пройтись по соседним секциям и поискать ценное имущество.

С общей кухни они вынесли различные продукты и посуду, из душевой похитили стиральный порошок и несколько комплектов постельного белья, а также пылесос. Вернувшись к товарищу, мужчины разложили краденое по пакетам и собрались уходить.

У подъезда их задержали сотрудники полиции.

Выяснилось, что один из обвиняемых причастен еще к двум преступлениям. Так, в конце февраля он украл из магазина две бутылки водки стоимостью более 600 рублей. А месяцем ранее от его действий пострадала женщина. В состоянии опьянения он пришел в квартиру знакомой, избил ее и угрожал убийством. Мужчина уже был судим.

Уголовные дела направлены в прокурору города Костомукши.

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