Рецидивист из Карелии за бесценок продал прохожим семь метров дорогого краденого кабеля

В Питкяранте мужчина украл дорогой кабель и продал его прохожим за 200 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Заявление о краже части соединительного кабеля анондного заземлителя поступило в полицию от работников одной из организаций в Питкяранте. В лесу неизвестный похитил 7-метровый отрезок . Ущерб от кражи превысил 22,5 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска Питкярантского района установили подозреваемого. Им оказался 54-летний ранее судимый местный житель.

Оперативники выяснили, что похищенное имущество он продал прохожим, выручив за это 200 рублей. Мужчина вину признал, в настоящее время возбуждено уголовное дело.