Рецидивист из Кондопоги украл спиртное на 15 тысяч рублей

Ранее судимый кондопожанин обокрал сетевой магазин на крупную сумму денег.
49-летний мужчина за несколько подходов вынес партию бутылок крепкого алкоголя из сетевого магазина в Кондопоге. Общий ущерб супермаркета составил 15 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.
— Горожанин пояснил, что, приходя в магазин, выбирал спиртное, пользовался отсутствием свидетелей и прятал бутылки под одежду, выносил их без оплаты. Похищенный крепкий алкоголь затем употреблял самостоятельно. Ущерб он обещался возместить, — написали там.
Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства, ранее фигурант уже был судим за совершение имущественного преступления.
В отношении гражданина возбуждены уголовные дела о кражах. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее петрозаводские полицейские раскрыли кражу алкоголя и табачной продукции из сетевого магазина на сумму более 30 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 21-летний юноша.