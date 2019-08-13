Рецидивист из Петрозаводска отправится в колонию на 5 лет за хранение наркотиков

Мужчина хранил наркотики в припаркованном возле дома арендованном автомобиле, сообщили в прокуратуре Карелии.

В апреле 23-летний петрозаводчанин незаконно хранил в припаркованном возле дома арендованном автомобиле наркотическое средство общей массой 1,826 грамма.

При этом он был ранее осужден, в том числе за аналогичное преступление, и только в конце 2017 года освободился из колонии в связи с заменой наказания на ограничение свободы.

По приговору суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.