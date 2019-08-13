11:19, 13 Августа 2019
Рецидивист из Петрозаводска отправится в колонию на 5 лет за хранение наркотиков
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Мужчина хранил наркотики в припаркованном возле дома арендованном автомобиле, сообщили в прокуратуре Карелии.
В апреле 23-летний петрозаводчанин незаконно хранил в припаркованном возле дома арендованном автомобиле наркотическое средство общей массой 1,826 грамма.
При этом он был ранее осужден, в том числе за аналогичное преступление, и только в конце 2017 года освободился из колонии в связи с заменой наказания на ограничение свободы.
По приговору суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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