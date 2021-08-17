Рецидивист из Петрозаводска украл футболки и шорты на 20 тысяч рублей

Кража попала на камеры видеонаблюдения, благодаря чему удалось установить подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от работников брендового спортмагазина, расположенного в крупном торговом центре. Благодаря просмотру записи камеры видеонаблюдения они обнаружили факт кражи товаров на общую сумму около 20 тысяч рублей. В числе похищенного были пять футболок и две пары мужских шорт.

Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 21-летний горожанин. Он дал признательные показания и рассказал, что все вещи успел продать, а вырученные деньги потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.