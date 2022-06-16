Рецидивист из Петрозаводска украл и продал велосипед соседа в десять раз дешевле

Петрозаводчанину грозит срок за кражу велосипеда соседа, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска с заявлением о краже велосипеда стоимостью 22,8 тысячи рублей обратился 41-летний мужчина. Владелец рассказал, что велосипед хранил пристегнутым в подъезде и не знает, кто мог украсть его.

В ходе розыска сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен сосед пострадавшего — 23-летний ранее судимый житель Петрозаводска. Он дал признательные показания и рассказал, что совершил кражу из корыстных побуждений. Подозреваемый продал велосипед, а вырученные 2,5 тысячи рублей успел потратить.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.