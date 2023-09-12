Рецидивист из Сегежи будет неделю работать принудительно

За пьяную езду автомобиль виновника отойдет государству.

Сегежский городской суд Карелии рассмотрел уголовное дело по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе инстанции 13 сентября.

Суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, который ранее подвергался административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения. Он вновь был остановлен в нетрезвом виде инспекторами ГИБДД на одной из улиц.

Виновника отстранили от управления авто. Согласно акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,65 мг/л.

Учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на срок 2 года 4 месяца.

Автомобиль «Рено», за рулем которого находился мужчина, конфисковали и обратили в собственность государства.