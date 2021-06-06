Рецидивист избил жителя Петрозаводска, сорвав с него золотую цепочку

Застолье двух случайных знакомых закончилось дракой и грабежом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 35-летний горожанин, которому малознакомый мужчина несколько раз ударил по лицу, после чего сорвал с шеи золотую цепочку и скрылся.

Потерпевший пояснил, что познакомился с обидчиком в одном из питейных заведений на Голиковке. Встречу решили отметить небольшим застольем, во время которого между новоиспечёнными приятелями возник конфликт. Словесной перебранкой он не ограничился.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению грабежа причастен 36-летний ранее судимый за разбойное нападение житель Петрозаводска. В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.