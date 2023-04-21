Рецидивист на юге Карелии обокрал престарелую односельчанку, пока та была в больнице

Житель Прионежского района предстанет перед судом за кражу денег у пенсионерки, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя поселка Пай. Мужчину обвинили в крупной краже со взломом.



Согласно материалам уголовного дела, в апреле 86-летнюю жительницу поселка Пай увезли в больницу Петрозаводска. Дом пенсионерки остался без присмотра. Через несколько дней дочь женщины обнаружила, что из дома украли 67 тысяч рублей.



Было возбуждено уголовное дело, злоумышленника сотрудники уголовного розыска нашли по горячим следам. Им оказался ранее судимый безработный односельчанин потерпевшей, который периодически за плату помогал ей по хозяйству.



Зная, что пенсионерка находится в больнице, он молотком сбил замок с входной двери, проник в дом и украл деньги. После задержания у него забрали часть краденого - 41 тысячу рублей.



Во время следствия мужчина признал вину, написал явку с повинной.



Ему грозит до шести лет колонии. Уголовное дело направили в Прионежский районный суд, сообщили в надзорном ведомстве.