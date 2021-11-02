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Рецидивист на севере Карелии избил одну знакомую и обворовал другую

Новости. Криминал
12:47, 02 Ноября 2021
фото: © ТАСС / Антон Новодережкин

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Поведение ранее неоднократно судимого жителя Кеми в отношении знакомых женщин оказалось далеким от «джентльменского», сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Кемского района завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя.

Мужчина обвиняется сразу в двух преступлениях. В августе 2021 года он в пьяном виде вломился в квартиру к своей знакомой, применив к женщине грубую физическую силу. А в сентябре, находясь в гостях у другой знакомой, украл ее банковскую карту и на следующий день отоварился по ней в магазине.

Обвиняемый ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и расследуемые преступления совершил в момент условно-досрочного освобождения. Официально мужчина не трудоустроился, получив отрицательные характеристики.

В настоящее время собрана достаточная база для направления уголовного дела в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

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Комментарии

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Чего переминаетесь с ноги на ногу? Пора ему отоварить, а ?
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