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Рецидивист напал на 17-летнюю девушку в городе бумажников Карелии

Новости. Криминал
08:25, 12 Сентября 2023
фото: Следком Карелии

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Пьяный ранее судимый мужчина избил девушку, а затем скрылся, сообщии в Следкоме Карелии.

В Сегеже следователи предъявили обвинение в разбое ранее судимому местному жителю.

По данным следствия, все произошло в августе 2023 года. Пьяный 33-летний мужчина в одном из дворов по улице Бумажников напал на незнакомую ему 17-летнюю девушку. Рецидивист ударил ее по голове. Девушка выронила телефон и попыталась бежать, но упала.

Мужчина еще несколько раз ударил ее по голове, но испугался попасться кому-нибудь на глаза и бежал с места преступления.

Правоохранители быстро нашли нападавшего. Вину свою мужчина признал полностью. Ранее он уже отбывал наказание, и так же за разбой, сейчас его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.

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