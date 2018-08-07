Рецидивист обокрал соседей в Пудоже

Пудожские полицейские раскрыли квартирную кражу, сообщает МВД Карелии.

С заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из квартиры, где проживают ее родственники, украдены телевизоры и бытовая техника.

Полицейские выяснили, что хозяева квартиры сейчас находятся за пределами республики. Родственница увидела, что замок был сорван и отсутствует бытовая техника. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, проживающий в одном из соседних домов. Ранее мужчина уже был судим за совершение имущественных преступлений. У него обнаружена и изъята часть похищенных вещей. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст.158 УК РФ.