Рецидивист обокрал соседей в Пудоже

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Пудожские полицейские раскрыли квартирную кражу, сообщает МВД Карелии.
С заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из квартиры, где проживают ее родственники, украдены телевизоры и бытовая техника.
Полицейские выяснили, что хозяева квартиры сейчас находятся за пределами республики. Родственница увидела, что замок был сорван и отсутствует бытовая техника. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, проживающий в одном из соседних домов. Ранее мужчина уже был судим за совершение имущественных преступлений. У него обнаружена и изъята часть похищенных вещей. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст.158 УК РФ.
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