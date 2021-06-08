Рецидивист обворовал пенсионера в Карелии с помощью мобильного приложения

Ранее судимый житель Сегежского района не смог пройти мимо оставленного пенсионером телефона и снял деньги с его карты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступило заявление от 73-летнего мужчины: с его банковского счёта пропали 10 тысяч рублей.

В тот день пожилой человек находился в одном из учреждений.

Там он ненадолго оставил без присмотра телефон, а спустя некоторое время получил звонок от встревоженных родственников. Благодаря смс-информированию они узнали, что пенсионер перевел на чужой счёт значительную сумму. Выяснилось, что мужчина подобных операций не совершал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что телефоном пенсионера воспользовался другой посетитель учреждения. Ранее судимый 32-летний мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что перевёл деньги на свой счёт, а затем попросил знакомых их обналичить.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.