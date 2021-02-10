Рецидивист попался в Карелии на краже шоколада и тушёнки

В торговом центре Петрозаводска задержан рецидивист, который пытался похитить продукты на общую сумму около двух тысяч рублей.

Поздним вечером 9 февраля сигнал тревоги поступил на пульт петрозаводского отдела вневедомственной охраны с охраняемого объекта.

Дежурный наряд задержал 27-летнего гражданина, который, как выяснилось, числился в местном розыске. Он подозревается в нескольких имущественных преступлениях, совершенных на территории столицы республики и Сегежского района, сообщили в Росгвардии.

Росгвардейцы задержали его при попытке похитить шоколад и тушёнку на общую сумму около двух тысяч рублей. Задержанного передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что безработный украл в магазине три бутылки элитного алкоголя.