Рецидивист с юга Карелии попался на продаже наркотиков

Уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков направлено в суд, сообщили в МВД Карелии.

Фигурант уголовного дела — 42-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Лахденпохского района. Его обвиняют в сбыте и покушении на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в значительном и крупном размерах.

Мужчина был задержан, у него нашли с собой более 70 граммов синтетического наркотика.

Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы, отметили в ведомстве.