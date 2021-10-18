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Рецидивист сдал в металлом автомобиль, оставленный гостем Петрозаводска во дворе из-за неполадки

Новости. Криминал
16:01, 18 Октября 2021
фото: © Gusanbek / drive2.com

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Житель Прионежского района вернулся в Петрозаводск за сломанной машиной, но на месте ее не нашел.

В петрозаводскую полицию обратился 25-летний житель Прионежского района и сообщил, что кто-то похитил его машину отечественного производства. Ущерб составил 60 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Как выяснилось, мужчина приезжал в Петрозаводск по делам. В его автомобиле возникла неполадка, которую быстро устранить не удалось. Водитель был вынужден оставить машину в одном из дворов. Спустя несколько недель он вернулся, но на месте её не нашёл.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 36-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что сдал чужой автомобиль в пункт приема металлолома. Отбуксировать его помог приятель, который не был посвящен в суть происходящего.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, оставленный на парковке в Петрозаводске автомобиль распилили на металлолом.

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Комментарии

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Кир
2021-10-18 17:46:27
Это объяснения пострадавшего никуда не годятся. На дурочка, сказал говорящий кот. :)
Здоровый
2021-10-18 16:51:34
Между домов на Титова 2 и Титова 4 ,более двух лет стоИт ВАЗ 21111 ,универсал черного цвета, и номера сняты и мешает людям и хрен знает чей!? Может кто нибудь "вывезет", люди там хозяина машины найти не могут....
Русский
2021-10-18 16:04:24
Санитар города :)
Гость
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