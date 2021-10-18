Рецидивист сдал в металлом автомобиль, оставленный гостем Петрозаводска во дворе из-за неполадки

Житель Прионежского района вернулся в Петрозаводск за сломанной машиной, но на месте ее не нашел.

В петрозаводскую полицию обратился 25-летний житель Прионежского района и сообщил, что кто-то похитил его машину отечественного производства. Ущерб составил 60 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Как выяснилось, мужчина приезжал в Петрозаводск по делам. В его автомобиле возникла неполадка, которую быстро устранить не удалось. Водитель был вынужден оставить машину в одном из дворов. Спустя несколько недель он вернулся, но на месте её не нашёл.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 36-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что сдал чужой автомобиль в пункт приема металлолома. Отбуксировать его помог приятель, который не был посвящен в суть происходящего.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, оставленный на парковке в Петрозаводске автомобиль распилили на металлолом.