Рецидивист совершил противоправные действия в отношении продавщицы магазина в Петрозаводске

На Древлянке у продавца украли телефон, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции Петрозаводска с заявлением о краже обратилась 37-летняя горожанка. Она работает продавцом в одном из продуктовых магазинов в микрорайоне Древлянка.

Заявительница рассказала, что у неё похитили мобильный телефон, который она забыла на прилавке, выйдя в подсобное помещение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, ранее судимого 29-летнего петрозаводчанина. Он дал признательные показания и пояснил, что похитил мобильный телефон, а затем сбыл его прохожему на улице. Незаконно вырученные средства мужчина потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.