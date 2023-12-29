Рецидивист украл ноутбук у потерявшей бдительность жительницы Приладожья

Сортавальские оперативники установили подозреваемого в квартирной краже.
В первый день нового года жительница Сортавалы отлучилась из своей квартиры недолго к соседке. Входную дверь женщина закрывать не стала, а когда она вернулась домой, то заметила, что пропал ноутбук. Ущерб был оценён в 47 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. По версии полиции, незапертой дверью воспользовался ранее судимый местный житель 1991 года рождения, который и украл технику. Потом он не смог объяснить, зачем ему понадобился ноутбук, и сослался на то, что совершил кражу в нетрезвом состоянии.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
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