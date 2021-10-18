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Рецидивист в Карелии лишил гостеприимного хозяина 10-рублевой монеты со знаком зодиака «Рыбы»

Новости. Криминал
14:17, 18 Октября 2021
фото: © depositphotos

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Житель Костомукши пошел проведать спящего собутыльника и заодно проверил содержимое шкафов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление о краже — прибывшей группе потерпевшая рассказала о возможном виновнике. Было возбуждено уголовное дело.

Следователи восстановили картину происшествия — компания мужчин выпивала в гостях у одного из них. Хозяин квартиры удалился в другую комнату, а один из гостей пошел проверить, все ли в порядке. Спящего хозяина он беспокоить не стал, зато начал проверять содержимое шкафов.

За этим занятием его и застала жена хозяина. Непрошеный гость скрылся, а вместе с ним из дома пропали машинка для стрижки волос, шуруповёрт, две серебряные цепочки и монета достоинством 10 рублей со знаком зодиака «Рыбы».

В данный момент фигурант уголовного дела ожидает суда.

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Комментарии

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Михаил
2021-10-18 14:44:02
Ерунда написана. Не существует в природе такой монеты!!!
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