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Рецидивист в Карелии не ожидал, чем закончится его путешествие на угнанной машине

Новости. Криминал
15:43, 29 Декабря 2021
фото: © vianor-tyres.ru

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В Беломорске возбуждено уголовное дело об угоне, сообщили в МВД Карелии.

В Беломорском районе наряд ДПС обратил внимание на лежащий в кювете автомобиль — в машине находился 21-летний житель Беломорска, уверявший, что он пассажир и что водитель вот-вот вернется. Однако в ходе проверки выяснилось другое — оказалось, что иномарка была угнана.

За несколько часов до аварии молодой человек пришел в гости к родственникам. Когда один из них — владелец иномарки — уснул, беломорчанин взял ключи и поехал кататься. Однако на крутом повороте не справился с управлением и вылетел в кювет. Там его и обнаружили автоинспекторы.

В районном МВД возбудили уголовное дело. Фигурант оказался рецидивистом: в настоящее время он подозревается в совершении других преступлений, по которым также возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

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