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Рецидивист в Карелии не устоял перед чужим интернетом

Новости. Криминал
17:40, 08 Февраля 2022
фото: © Erwin Wodicka

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Оперативники раскрыли кражу модема в Пудожском районе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района обратился житель одного из посёлков, сообщивший о краже из частного дома, принадлежащего его знакомому, модема с сим-картой.

Заявитель рассказал, что 73-летний владелец дома гостит у родственников в другом регионе страны. Сосед позвонил приятелю после того, как увидел СМС-уведомление о списании 6 тысяч рублей с сим-карты, использовавшейся для домашнего интернета. Он попросил проверить, всё ли в порядке. Тогда-то и выяснилось, что пенсионер стал жертвой кражи. Злоумышленник распилил металлическую решётку на окне, снял стекло и, забравшись внутрь, унес модем.

Сотрудники уголовного розыска установили причастного — 31-летнего ранее неоднократно судимого за квартирные кражи местного жителя. У него изъяли модем и документы на сим-карту.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело, фигурант в настоящее время задержан. Расследование продолжается.

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