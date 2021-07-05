Реклама
Прислать новость
Причины падения девочки со второго этажа дома в Петрозаводске начали выяснять следователи 1
Сегодня 06:40
В Сочи самолет взлетел с затопленной полосы аэропорта 1
05.07.2021 22:30
Мэрия Петрозаводска предупреждает, что светофор на одном из перекрестков города заработал в новом режиме 1
Сегодня 10:42
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
Сегодня 13:47

Рецидивист в Карелии поссорился со своей знакомой и ограбил ее ребенка

Новости. Криминал
16:29, 06 Июля 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Житель Сортавалы отобрал мобильный телефон у сына своей знакомой, теперь ему грозит колония, сообщили в Следкоме Карелии.

Сортавальский межрайонный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении грабежа.

По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемый, находясь в гостях у своей знакомой в Сортавале, отобрал в ходе ссоры у ее несовершеннолетнего сына мобильный телефон.

Впоследствии телефон был найден и возвращен владельцу.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-06 17:09:09
Такие делали революцию в 17 году, - сказал кот-историк.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
30.06.2021, 11:00
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации
30.06.2021, 18:34
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Чтиво

Сегодня 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»