Рецидивист в Карелии поссорился со своей знакомой и ограбил ее ребенка

Житель Сортавалы отобрал мобильный телефон у сына своей знакомой, теперь ему грозит колония, сообщили в Следкоме Карелии.

Сортавальский межрайонный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении грабежа.

По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемый, находясь в гостях у своей знакомой в Сортавале, отобрал в ходе ссоры у ее несовершеннолетнего сына мобильный телефон.

Впоследствии телефон был найден и возвращен владельцу.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы.