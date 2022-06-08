Рецидивист в Карелии украл детскую коляску и сжег ее

Житель Муезерского района укатил из подъезда коляску, чтобы перевозить металл.

В муезерскую полицию с заявлением о краже обратилась 29-летняя сельчанка. Она сообщила, что неизвестный похитил принадлежащую ей детскую коляску. Женщина оставила ее в подъезде, а когда собралась с ребенком на прогулку, то на месте не нашла. Причиненный ущерб составил 5 000 рублей. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 39-летний ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания и рассказал, что увидел в подъезде коляску и решил ее забрать. Люльку подозреваемый сжег, а прогулочный блок оставил себе, чтобы с помощью него перевозить найденный на улице металл.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант обязался возместить причиненный ущерб, который является для потерпевшей значительным. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, похитителя велосипедов в Карелии нашли по отпечаткам пальцев.