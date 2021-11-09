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Рецидивист в Карелии воткнул нож в грудь собутыльника

Новости. Криминал
10:39, 09 Ноября 2021
фото: © 31tv.ru

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В Кондопоге пьянка двух знакомых закончилась избиением и поножовщиной, сообщили в МВД Карелии.

В ночь с 4 на 5 ноября в полицию Кондопожского района обратился избитый мужчина с ножевой раной грудной клетки. На место происшествия незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа, а также наряд ППС.

Выяснилось, что потерпевший, 35-летний местный житель, выпивал вместе со знакомым 32-х лет. Начался конфликт, и младший участник застолья сначала избил собутыльника, а затем ранил его ножом.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигуранту, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, грозит до 10 лет лишения свободы.

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