Рецидивист в Карелии воткнул нож в грудь собутыльника

В Кондопоге пьянка двух знакомых закончилась избиением и поножовщиной, сообщили в МВД Карелии.

В ночь с 4 на 5 ноября в полицию Кондопожского района обратился избитый мужчина с ножевой раной грудной клетки. На место происшествия незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа, а также наряд ППС.

Выяснилось, что потерпевший, 35-летний местный житель, выпивал вместе со знакомым 32-х лет. Начался конфликт, и младший участник застолья сначала избил собутыльника, а затем ранил его ножом.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигуранту, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, грозит до 10 лет лишения свободы.