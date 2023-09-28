Рецидивист в Карелии забрался в салон грузовика ради спиртного

В Кондопоге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, сообщили в МВД республики.

В полицию Кондопожского района с заявлением о краже обратился местный житель, заявивший о пропаже 15 тысяч рублей и салона своего грузовика.

К краже оказался причастен 31-летний кондопожанин, на счету которого уже не первое преступление. Деньги, по его словам, он успел потратить главным образом на спиртное.

По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.