Рецидивист в Карелии забрался в закрытый магазин за алкоголем

Кражу раскрыли полицейские в Пудожском районе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступило сообщение о краже из деревенского магазина. Следы взлома заметили местные жители, они же рассказали об этом заведующей. Пропали продукты и алкоголь.

Полицейские выяснили причастного к преступлению. Им оказался 34-летний местный житель, ранее уже судимый за кражи. Мужчина дал признательные показания.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Любителя забираться в магазины ждет наказание до 5 лет лишения свободы.