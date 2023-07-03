Рецидивист в Петрозаводске лишил дачницу велосипеда

Полиция Петрозаводска раскрыла дело о краже велосипеда, сообщили в МВД Карелии.

На днях в полицию обратилась горожанка, проживающая на улице Шотмана. Она сообщила, что пока была на даче, из подъезда пропал ее велосипед, который она перед отъездом надежно закрепила.



Ущерб превысил 30 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемого, 32-летнего судимого петрозаводчанина. Рецидивист во всем признался и рассказал, что краденое он успел продать за 3,5 тысячи рублей, а деньги потратить. Мужчина задержан, его дальнейшую судьбу решит суд.