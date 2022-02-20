Рецидивист в Петрозаводске напал сзади на своего недавнего собутыльника

В столице Карелии сотрудники уголовного розыска раскрыли грабёж, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 56-летний горожанин, сообщивший, что стал жертвой грабежа. Заявитель рассказал, что, когда он ночью возвращался домой из увеселительного заведения, к нему со спины подбежал неизвестный и несколько раз ударил по голове. Когда мужчина упал, злоумышленник отыскал в карманах его куртки портмоне и, забрав его, убежал.

Полицейские нашли подозреваемого — 43-летнего петрозаводчанин, уже имевшего проблемы с законом. Он рассказал, как в одном из баров познакомился с мужчиной. Распивая алкоголь, они обошли несколько увеселительных заведений, а потом новый приятель собрался домой.

Подозреваемый проследил за своим собутыльником и по дороге ограбил его. Банковские карты и паспорт он выбросил, а портмоне оставил себе — его вернут законному владельцу.

В настоящее время по статье «грабеж» возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.