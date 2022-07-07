Рецидивист в Петрозаводске не смог совладать с желанием залезть в закрытую бытовку

Уголовное дело по факту кражи было возбуждено в столице Карелии, сообщили в МВД республики.

В Петрозаводске сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража из строительной бытовки

Работники одной из строительных организаций Петрозаводска, придя утром на смену, не обнаружили своих инструментов: сварочного аппарата, перфоратора и углошлифовальной машины общей стоимостью 25 тысяч рублей. Информация о краже была передана в полицию.

Правоохранители установили, что к краже инструмента причастен 41-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он рассказал, как ночью, проходя мимо стройки, решил забраться в бытовку. Оттуда он забрал инструменты, которые затем продал, а деньги потратил.

По статье «кража» в отношении рецидивиста было возбуждено уголовное дело.