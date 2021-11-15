Рецидивист в Петрозаводске повадился грабить один и тот же магазин

Мужчина без стеснения присвоил себе телефоны на 135 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В конце ноября в полицию Петрозаводска обратился представитель одного из магазинов по продаже телефонов. Он сообщил, что неизвестный завладел четырьмя смартфонами общей стоимостью 100 тысяч рублей. Мужчина схватил гаджеты со стенда и скрылся, не обращая внимания на сигнализацию. Спустя некоторое время он вновь посетил магазин, завладев на этот раз смартфонами на 35 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили причастного — 30-летнего ранее неоднократно судимого за кражи жителя карельской столицы. Подозреваемый дал признательные показания — четыре телефона он успел продать, два оставшихся выдал добровольно.

По статье «грабеж» были возбуждены уголовные дела. Мужчина был заключен под стражу за ранее совершенные преступления.