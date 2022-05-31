Рецидивист в Петрозаводске угонял электросамокаты и скидывал в реку

Петрозаводские полицейские нашли мужчину, который угонял машины и электросамокаты, сообщили в МВД Карелии.

Заявления о пропаже двух отечественных автомобилей поступили в дежурную часть полиции Петрозаводска. Преступления оказались связанными, и в этой запутанной истории разбирались оперативники.

В ходе предварительной проверки сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого по изображению, полученному с камеры видеонаблюдения. Одному из полицейских лицо показалось знакомым – несколько лет назад он задерживал за угон похожего мужчину. После установления местонахождения 27-летнего судимого петрозаводчанина, его причастность к совершению преступления подтвердилась.

По версии полиции, он угнал ВАЗ-2105 чтобы покататься. А через некоторое время встретился с 25-летним знакомым. Товарищ рассказал, что давно присмотрел чужую машину – ВАЗ-2106. Она находилась на одном месте несколько месяцев и казалась бесхозной. Решив, что транспортного средства никто не хватится, мужчины собрались похитить его. Выяснив, что под капотом отсутствует аккумуляторная батарея, позаимствовали её из первого угнанного автомобиля. Похищенную машину хотел оставить себе младший из соучастников. Он надеялся получить водительское удостоверение и ездить на чужом транспорте. По факту кражи автомобиля, совершенной группой лиц, расследуется уголовное дело.

Кроме того, 27-летний фигурант подозревается в совершении трёх краж электрических самокатов. Он находил средства передвижения с электромотором на улицах города и распоряжался ими своеобразно: все самокаты мужчина откатывал к мосту и скидывал в реку.

Каждый эпизод преступной деятельности подлежит уголовному преследованию. Возбуждены уголовные дела.