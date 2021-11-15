Рецидивист в Петрозаводске ушел из магазина с краденой курткой, не зная, что его снимают на видео

Полиция Петрозаводска раскрыла кражу, совершенную в одном из торговых центров, благодаря камере видеонаблюдения.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

На записи видно, как один из посетителей прячет верхнюю одежду в пакет и, не расплатившись, покидает магазин. Ущерб составил 3 600 рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен 30-летний ранее судимый за совершение аналогичных преступлений петрозаводчанин. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что уже продал куртку.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.