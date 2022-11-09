Рецидивист в Петрозаводске воспользовался рассеянностью незнакомой девушки

Полиция карельской столицы нашла украденный телефон, сообщили в МВД республики.
В полицию Петрозаводска поступило заявление от 22-летней горожанки, лишившейся телефона стоимостью 15 тысяч рублей.
В минувшую пятницу, 11 ноября. Девушка находилась на работе в одном из торговых павильонов. Она ненадолго отлучилась, оставив гаджет на стойке, а, вернувшись, не нашла его.
Полицейские изучили записи камер наблюдения и вскоре установили подозреваемого. Ранее судимый 41-летний мужчина сознался в краже и вернул телефон.
По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.
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