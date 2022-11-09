Рецидивист в Петрозаводске воспользовался рассеянностью незнакомой девушки

Полиция карельской столицы нашла украденный телефон, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 22-летней горожанки, лишившейся телефона стоимостью 15 тысяч рублей.

В минувшую пятницу, 11 ноября. Девушка находилась на работе в одном из торговых павильонов. Она ненадолго отлучилась, оставив гаджет на стойке, а, вернувшись, не нашла его.

Полицейские изучили записи камер наблюдения и вскоре установили подозреваемого. Ранее судимый 41-летний мужчина сознался в краже и вернул телефон.

По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.