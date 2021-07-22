Рецидивист в Петрозаводске заступился за женщину и сломал ее мужу битой ребра и голову

Ранее судимому мужчине грозит 10 лет лишения свободы за то, что покалечил мужчину, который матерился на женщину, сообщили в МВД Карелии.

Следственным управлением МВД Петрозаводска окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее судимого горожанина.

Обвиняемый был установлен сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску. Его задержание происходило при содействии спецподразделения Росгвардии.

Установленные в ходе следствия события преступления развивались вечером 9 июля. На остановочном комплексе мужчина кричал на жену, выражаясь нецензурной бранью.

Мимо проходила компания молодых людей. Они вступились за женщину и попросили незнакомца выбирать выражения. Но тот обматерил и их. Один из мужчин, находящихся в компании, был рецидивистом, дважды судимым за особо тяжкое преступление против личности, поэтому на маты в свой адрес отреагировал по-своему.

Он отправился к своему автомобилю и достал биту из багажника. Используя ее в качестве оружия, ударил обидчика по голове. А когда тот попробовал убежать, нанес удары ему по телу, сломав ребро и повредив легкое.

По информации медицинских работников, у потерпевшего установлен вред здоровью, квалифицируемый как тяжкий по признаку опасного для жизни.

Максимальная санкция статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.