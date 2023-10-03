Рецидивист вышел из колонии и сразу порезал в Петрозаводске нового ухажера своей бывшей

Неоднократно судимому петрозаводчанину грозит новый срок за нападение с ножом.
Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство.
По версии следствия, в июле мужчина вернулся из колонии в квартиру общежития на улице Щорса и обнаружил там свою прежнюю сожительницу с другим мужчиной.
Злоумышленник схватился за нож и нанес несколько ударов в шею 27-летнего потерпевшего. Последний вырывался изо всех сил и поэтому остался жив.
Позже его госпитализировали, медики оказали нужную и своевременную помощь.
Ранее напавшего неоднократно судили, в том числе, за покушение на убийство. Во время предварительного следствия его содержали под стражей, вину он признал полностью.
Уголовное дело направлено в суд, сообщили в республиканском Следкоме.
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