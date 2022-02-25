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Рецидивист заметил «подснежник» в центре Петрозаводска и воспользовался им

Новости. Криминал
11:18, 27 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев

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Кража отечественного автомобиля со стоянки расследуется в карельской столице, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска обратился 24-летний горожанин, сообщивший, что неизвестный похитил принадлежащий ему отечественный автомобиль стоимостью 30 тысяч рублей. Машина заявителя была сломана и больше месяца стояла на одной из парковок в центре города. Предположений, кто мог украсть автомобиль, у молодого человека не было.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что приметил бесхозный автомобиль, очистил его от снега, затем, воспользовавшись помощью знакомого, которого ввёл в заблуждение, перегнал машину и продал ее.

Полицейские изъяли машину, она будет возвращена законному владельцу.

По статье «кража» в настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фигурант рискует лишиться свободы на 5 лет. Расследование продолжается.

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