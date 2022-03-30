Рецидивиста из Карелии задержали в Санкт-Петербурге за угон автомобиля

Житель Карелии подозревается в краже иномарки в Северной столице.

Как сообщили в МВД Санкт-Петербурга, 28 апреля оперативниками уголовного розыска Приморского района у дома 2 по Ипподромному переулку задержали 39-летнего ранее неоднократно судимого жителя Карелии. Он подозревается в краже автомобиля Volkswagen Golf.

Ранее, 7 апреля, в полицию Приморского района обратился 43-летний мужчина с сообщением о том, что неизвестный похитил автомобиль Volkswagen Golf стоимостью 280 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело. Спустя неделю, 13 апреля, при патрулировании территории нарядом дорожной полиции у дома 18 по улице Генерала Хрулева данный автомобиль был обнаружен и после осмотра возвращен владельцу под сохранную расписку.

Ранее сообщалось, подростка с другом после ночи угонов в районе Карелии ждет суд.