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Рецидивиста из колонии Карелии высоко оценили «за воплощение в красках глубины религиозного чувства»

Новости. Общество
11:18, 17 Декабря 2021
фото: фрагмент работы. Фото © Пресс-служба УФСИН России по Республике Карелия

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Картина осужденного из исправительной колонии №1 в Сегежском районе получила высокую оценку на всероссийском конкурсе православной иконописи "Канон", сообщили в УФСИН Карелии.

Так, 1 декабря на площадке Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению Русской православной церкви прошел итоговый этап конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон». Творческий конкурс организован ФСИН России совместно с Синодальным отделом по тюремному служению РПЦ в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением».

В этом году конкурс проводился на тему: «350-лет со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

В Москву для участия в заключительном этапе конкурса было направлено более 100 работ осужденных из 81 территориального органа ФСИН России и подведомственных учреждений. Все работы выполнены в различных техниках.

В число победителей конкурса работа карельского осужденного не вошла, но всё же получила высокую оценку жюри. В номинации «За воплощение в красках глубины религиозного чувства» благословенной грамотой Синодального отдела удостоена православная община ИК-1 УФСИН России по Республике Карелия за картину «Медный всадник», которую написал и оригинально оформил в резную рамку осужденный Артем.

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Комментарии

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кир
2021-12-17 11:33:57
Срок ему добавить за воплощение вранья.
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