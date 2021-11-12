Рецидивиста из колонии Карелии высоко оценили «за воплощение в красках глубины религиозного чувства»

Картина осужденного из исправительной колонии №1 в Сегежском районе получила высокую оценку на всероссийском конкурсе православной иконописи "Канон", сообщили в УФСИН Карелии.

Так, 1 декабря на площадке Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению Русской православной церкви прошел итоговый этап конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон». Творческий конкурс организован ФСИН России совместно с Синодальным отделом по тюремному служению РПЦ в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением».

В этом году конкурс проводился на тему: «350-лет со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

В Москву для участия в заключительном этапе конкурса было направлено более 100 работ осужденных из 81 территориального органа ФСИН России и подведомственных учреждений. Все работы выполнены в различных техниках.

В число победителей конкурса работа карельского осужденного не вошла, но всё же получила высокую оценку жюри. В номинации «За воплощение в красках глубины религиозного чувства» благословенной грамотой Синодального отдела удостоена православная община ИК-1 УФСИН России по Республике Карелия за картину «Медный всадник», которую написал и оригинально оформил в резную рамку осужденный Артем.