Рецидивиста из Кондопоги могут посадить за кражу велосипеда

Мужчина продал чужой велосипед за две тысячи рублей.

В Кондопоге нашли подозреваемого в краже велосипеда 55-летней женщины. По данным МВД республики, возбуждено уголовное дело по статье о краже. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы; это не первое нарушение задержанного.

Известно, что 33-летний мужчина, снимавший квартиру у пострадавшей, оказался причастен к преступлению. Мужчина признался, что велосипед соседки привлек его внимание, и он решил забрать его к себе домой. Спустя время он продал его незнакомцу за две тысячи рублей.

Пострадавшая хранила велосипед на пятом этаже рядом с квартирой и не пользовалась противоугонным замком.